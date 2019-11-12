Александр Коган: Мне как судье отдельные моменты на предыдущих этапах были не очень понятны - Советский спорт
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12 ноября 2019 13:39Фигурное катание

Александр Коган: Мне как судье отдельные моменты на предыдущих этапах были не очень понятны

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган - о судействе на этапах Гран-при.

- Хотелось бы видеть на этапе в Москве более объективное судейство, чем на некоторых других турнирах. Мне как судье отдельные моменты на предыдущих этапах были не очень понятны. Надеюсь, спортсмены покажут не только хорошее катание, но и получат за это достойные оценки.

На мой взгляд, работа бригад на последних двух этапах - в Китае чуть в меньшей степени - вызывает вопросы. Не только по отношению к российским спортсменам. Новая система «+/- 5» дает больше власти судьям, и судейство на этом фоне стало более субъективным. Например, элемент Туктамышевой оценивают от «-1» до «+3», и это говорит об отсутствии единого понимания и стандартов. Неправильные ребра кому-то ставят, а кому-то нет, - передает слова Когана «Матч ТВ».

Напомним, 15-летняя Щербакова выиграла четвертый этап Cup of China в Чунцине. Ранее она победила не первом этапе Skate America в Лас-Вегасе. 15-летняя Александра Трусова стала первой на втором этапе Skate Canada в Келоуне, а 16-летняя Алена Косторная – на третьем этапе Internationaux de France в Гренобле.

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