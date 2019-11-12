ФФККР призвала ISU изучить судейские решения на этапах Гран-при Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что федерация обратилась в ISU с просьбой рассмотреть непоследовательные решения судей на этапах Гран-при.

Новости СМИ2 - Мы обратились в технический комитет по одиночному и парному катанию проанализировать непоследовательность в ряде решений, принятых по отношению к нашим спортсменам. Это обращение мы отправили также вице-президенту ISU Александру Лакернику, - передает слова Горшкова «РИА Новости». Ранее Алексей Мишин, тренер Елизаветы Туктамышевой, поделился мнением об оценках российской фигуристки на четвертом этапе Гран-при Cup of China в Чунцине (Китай).