Трусова четыре раза упала на тренировках Сегодня прошли тренировки перед российским этапом Гран-при по фигурному катанию

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Евгения Медведева выступила безошибочно, а Александра Трусова прокатывала произвольную и четыре раза упала - после каскадов и четверных. Но каждый раз после консультаций с тренерским штабом исправлялась. Проводили ее овацией.