Трусова четыре раза упала на тренировках - Советский спорт
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14 ноября 2019 14:27Фигурное катаниеЧикирис Олег

Трусова четыре раза упала на тренировках

Сегодня прошли тренировки перед российским этапом Гран-при по фигурному катанию

Евгения Медведева выступила безошибочно, а Александра Трусова прокатывала произвольную и четыре раза упала - после каскадов и четверных. Но каждый раз после консультаций с тренерским штабом исправлялась. Проводили ее овацией.

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