Челябинск может принять чемпионат России по фигурному катанию В нынешнем сезоне в городе проходил этап юниорского Гран-при.

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Чемпионат России по фигурному катанию в следующем сезоне может пройти в Челябинске, заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

«Мы планируем провести чемпионат России 2020 года в Челябинске, но данное решение должен утвердить исполком федерации», – приводит «Р-Спорт» слова Горшкова.

Отметим, в нынешнем сезоне на ледовой арене «Трактор» в Челябинске состоялся этап юниорского Гран-при.

Ближайший чемпионат России с 24 по 29 декабря пройдет в Красноярске.

Напомним, с 15 по 17 ноября дворец спорта «Мегаспорт» в Москве примет пятый этап Гран-при.