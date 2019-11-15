Самарин лидирует после короткой программы на «Кубке Ростелеком», Алиев – второй, Игнатов – третий Три российских фигуриста стали лучшими в короткой программе московского этапа Гран-при.

Загрузка... Серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин занял первое место в короткой программе на пятом этапе Гран-при «Кубок Ростелеком» в Москве. За свой прокат 21-летний российский фигурист получил от судей 92,81 балла. В тройку лучших также вошли еще два представителя России – Дмитрий Алиев (90,64) и Макар Игнатов (87,54), установивший свой личный рекорд. Произвольная программа у мужчин пройдет в субботу. Начало – 13:30 (мск). Москва

Гран-при

5-й этап

«Кубок Ростелеком»

Мужчины

Короткая программа 1. Александр Самарин (Россия) – 92,81

2. Дмитрий Алиев – 90,64

3. Макар Игнатов (Россия) – 87,54