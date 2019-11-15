Самарин лидирует после короткой программы на «Кубке Ростелеком», Алиев – второй, Игнатов – третий - Советский спорт
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15 ноября 2019 15:39Фигурное катаниеЛипкин Антон

Самарин лидирует после короткой программы на «Кубке Ростелеком», Алиев – второй, Игнатов – третий

Три российских фигуриста стали лучшими в короткой программе московского этапа Гран-при.

Серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин занял первое место в короткой программе на пятом этапе Гран-при «Кубок Ростелеком» в Москве.

За свой прокат 21-летний российский фигурист получил от судей 92,81 балла. В тройку лучших также вошли еще два представителя России – Дмитрий Алиев (90,64) и Макар Игнатов (87,54), установивший свой личный рекорд.

Произвольная программа у мужчин пройдет в субботу. Начало – 13:30 (мск).

Москва
Гран-при
5-й этап
«Кубок Ростелеком»
Мужчины
Короткая программа

1. Александр Самарин (Россия) – 92,81
2. Дмитрий Алиев – 90,64
3. Макар Игнатов (Россия) – 87,54

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