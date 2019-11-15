Дмитрий Алиев: Я не против посоревноваться с Трусовой

- На самом деле это было бы интересно, думаю, Сашка иногда бы нас побеждала. На Сашу равняемся, она молодец. Когда смотришь, когда девочки исполняют четыре четверных, - это восторг, в голове не укладывается. Я не против с ней посоревноваться, - приводит слова Алиева ТАСС.
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Напомним, что в пятницу три российских фигуриста стали лучшими в короткой программе московского этапа Гран-при. Серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин занял первое место в короткой программе, получив от судей 92,81 балла. В тройку лучших также вошли Дмитрий Алиев (90,64) и Макар Игнатов (87,54), установивший свой личный рекорд.
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