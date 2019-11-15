Алексей Красножон: Очень хотел сделать все свои элементы как можно чище, но что-то не получилось

- Падение в короткой программе - это достаточно большой удар, но я сейчас не боюсь таких ошибок. Для меня сейчас очень важно накатать свою программу, выполнять четверные. В прошлом сезоне даже не думал о четверных, а сейчас их стараюсь прыгать. Чувствовал большой мандраж, очень хотел сделать все свои элементы как можно чище, но что-то не получилось. Немного за это зол на себя, - цитирует фигуриста News.ru.
Напомним, что Красножон занял десятое место в короткой программе, получив от судей 92,81 балла.
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