Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Москве Российский дуэт получил от судей 86,09 балла.

Второе место заняла французская пара Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (82,56). Замкнули тройку лидеров Сара Уртадо и Кирилл Халявин (72,01) из Испании.

Отметим, что Анастастия Шпилевая и Григорий Смирнов (67,04) стали шестыми, а Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (66,52) заняли седьмое место.

Ранее в пятницу три российских фигуриста стали лучшими в короткой программе московского этапа Гран-при. Серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин занял первое место в короткой программе, получив от судей 92,81 балла. В тройку лучших также вошли Дмитрий Алиев (90,64) и Макар Игнатов (87,54), установивший свой личный рекорд.

Гран-при

5-й этап

Москва

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 86,09.

2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 82,56.

3. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 72,01.

4. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 69,97.

5. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 69,79.

6. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов (Россия) – 67,04.

7. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 66,52.

8. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 64,70.

9. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция) – 63,22.

10. Жасмин Тессари – Франческо Фиоретти (Италия) – 62,68.