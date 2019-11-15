Наталья Бестемьянова: Синицина и Кацалапов катались лучше, чем всегда Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила выступление дуэта Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на этапе Гран-при в Москве.

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- Сегодня было особенно интересно посмотреть на Синицину и Кацалапова, канадцев Гиллес и Пурье, порадовали Шпилевая и Смирнов. Вика с Никитой катались лучше, чем всегда - особенно Никита, который сегодня просто полностью отпустил эмоции, - передает слова Бестемьяновой ТАСС.

Напомним, что российский дуэт получил от судей 86,09 балла. Второе место заняла французская пара Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (82,56). Замкнули тройку лидеров Сара Уртадо и Кирилл Халявин (72,01) из Испании.