Медведева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве

Второе место занимает россиянка Александра Трусова (74,21). Тройку лучших замкнула Мэрайя Белл (67,11) из США.
Отметим, что еще одна российская фигуристка Станислава Константинова идет 11-й (54,36).
Ранее в пятницу российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, получив от судей 86,09 балла, стал лучшим в ритм-танце, а Александр Самарин (92,81) вышел в лидеры после короткой программе в соревнованиях мужчин.
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