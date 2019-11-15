Медведева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве - Советский спорт
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15 ноября 2019 20:13Фигурное катание

Медведева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве

Российская фигуристка получила от судей 76,93 балла.

Второе место занимает россиянка Александра Трусова (74,21). Тройку лучших замкнула Мэрайя Белл (67,11) из США.

Отметим, что еще одна российская фигуристка Станислава Константинова идет 11-й (54,36).

Ранее в пятницу российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, получив от судей 86,09 балла, стал лучшим в ритм-танце, а Александр Самарин (92,81) вышел в лидеры после короткой программе в соревнованиях мужчин.

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