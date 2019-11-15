Брайан Орсер: Рад за Медведеву, она все сделала правильно Брайан Орсер, тренер Евгении Медведевой, оценил выступление фигуристки в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.

- Я рад за нее, она все сделала правильно, вдохновилась атмосферой, которая была великолепной.

Теперь надо подготовиться к завтрашнему дню. Она может откататься в произвольной даже лучше, чем на этапе в Канаде, - приводит слова специалиста ТАСС.

Напомним, что российская фигуристка, получив от судей 76,93 балла, лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве. Второе место занимает россиянка Александра Трусова (74,21). Тройку лучших замкнула Мэрайя Белл (67,11) из США.