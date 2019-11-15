Евгения Медведева: На сегодня я со своей задачей справилась Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.

- Я сейчас в лучшей форме за те полтора года, пока мы работаем с Брайаном. Для этого я делаю все максимально качественно. Скажу то, что не все любят слушать, - я уже не делаю так много, как в свои 15 лет, ведь все помнят, насколько легко и просто у меня все крутилось и получалось. На сегодня я со своей задачей справилась, - приводит слова Медведевой ТАСС.

Напомним, что российская фигуристка, получив от судей 76,93 балла, лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве. Второе место занимает россиянка Александра Трусова (74,21). Тройку лучших замкнула Мэрайя Белл (67,11) из США.