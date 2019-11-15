Сергей Шахрай: Медведева справилась с короткой программой, показала хороший стиль - Советский спорт
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15 ноября 2019 21:06Фигурное катаниеВолохов Юрий

Сергей Шахрай: Медведева справилась с короткой программой, показала хороший стиль

Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении наших фигуристовв короткой программе на этапе Гран-при в Москве.

- Женя Медведева, наконец, справилась со своей короткой программой. Она выполнила все элементы чисто и без ошибок. Женя показала хороший стиль катания, уверенность. Правда, более сложный прыжок - тройной лутц, она заменила на более простой - тройной риттбергер. Но как показала короткая программа, это было оправданное решение. Женя лидирует после первого дня московского этапа.

На втором месте Александра Трусова. Хотя вместо тройного риттбергера, она исполнила в каскаде вместе с тройным лутцем тройной тулуп. Но эта программа ей позволила набрать хорошую сумму баллов, и теперь Саша будет готовиться к произвольной программе. Мы знаем, что в этой программе у нее четыре четверных прыжка, поэтому у Трусовой очень хорошая позиция, чтобы бороться за первое место.

«У Синицыной и Кацалапова блестящий ритм-танец»

Теперь перейдем к танцам. Блестяще откатали свой ритмический танец Вика Синицына и Никита Кацалапов. Они уверенно лидируют, набрали очень приличную сумму баллов. Осталось только пожелать им также ярко выступить и в произвольной программе.

Порадовали и наши ребята, но только лишь результатами. Чего нельзя сказать про их выступления. Все трое много ошибались, хорошие элементы чередовались с грубыми ошибками. К сожалению, должен это констатировать. Осталось только дождаться произвольного танца. Будем надеяться, все у них получится.

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