Станислава Константинова: Я разочарована, потому что была уверена, что готова выступать хорошо

- Я разочарована, потому что была уверена, что готова выступать хорошо, на тренировках это показывала. Надеюсь, что в произвольной программе я покажу, что я работаю, а не сижу и отдыхаю, - приводит слова Константиновой «РИА Новости».
Напомним, что после короткой программы лидирует российская фигуристка Евгения Медведева, получившая от судей 76,93 балла. Второе место занимает россиянка Александра Трусова (74,21). Тройку лучших замкнула Мэрайя Белл (67,11) из США. Константинова, набравшая 54,36 после короткой программы, занимает 11-е место.
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