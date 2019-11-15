Бойкова и Козловский лидируют среди пар после короткой программы на Гран-при в Москве Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили от судей 80,14 балла.

Новости СМИ2 В тройку лучших также вошли еще две российские пары - Евгения Тарасова и Владимир Морозов (76,81), Ксения Столбова и Андрей Новоселов (68,74).