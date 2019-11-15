Тренер Тарасовой и Морозова: Мы подготовим пару, еще есть время Марина Зуева, тренер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, оценила выступление фигуристов в короткой программы на этапе Гран-при в Москве.

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- Были помарки (в короткой программе – ред.) во вращении, в дорожке, но это не парные элементы, а параллельные элементы.

Они сделали сегодня парные элементы, вздохнули и на этом фоне ошиблись. Мы подготовим пару, еще есть время. Пара будет отличная, - передает слова Зуевой «РИА Новости».

Напомним, что Тарасова и Владимир, получив от судей 76,81 балла, занимают второе место после короткой программы. Лидирует в соревнованиях другая российская пара - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшие за прокат 80,14 балла. Замыкает тройку лучших Ксения Столбова и Андрей Новоселов (68,74).