Самарин победил на этапе Гран-при в Москве, Алиев – второй, Игнатов – третий

В тройку лучших также вошли еще два представителя России – Дмитрий Алиев (259,88) и Макар Игнатов (252,87).
Отметим, что российские фигуристы впервые с 1998 года заняли весь пьедестал почета на этапе Гран-при в Москве. Напомним, что тогда золото завоевал Алексей Урманов, серебро досталось Евгению Плющенко, а бронзовую награду получил Александр Абт.
Добавим также, что для 21-летнего Самарина победа стала первой в карьере на этапе Гран-при. Ранее самым большим достижением для российского фигуриста было второе место на этапе Гран-при Франции.
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