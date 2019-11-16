Самарин победил на этапе Гран-при в Москве, Алиев – второй, Игнатов – третий - Советский спорт
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16 ноября 2019 16:12Фигурное катание

Самарин победил на этапе Гран-при в Москве, Алиев – второй, Игнатов – третий

Российский фигурист Александр Самарин получил от судей по сумме двух программ 264,45 балла и стал победителем московского этапа Гран-при.

В тройку лучших также вошли еще два представителя России – Дмитрий Алиев (259,88) и Макар Игнатов (252,87).

Отметим, что российские фигуристы впервые с 1998 года заняли весь пьедестал почета на этапе Гран-при в Москве. Напомним, что тогда золото завоевал Алексей Урманов, серебро досталось Евгению Плющенко, а бронзовую награду получил Александр Абт.

Добавим также, что для 21-летнего Самарина победа стала первой в карьере на этапе Гран-при. Ранее самым большим достижением для российского фигуриста было второе место на этапе Гран-при Франции.

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