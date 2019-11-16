Александр Самарин: Рад, что удалось отобраться в Финал серии Гран-при Российский фигурист Александр Самарин поделился эмоциями от победы на московском этапе Гран-при.

- Были ошибки, были грубые ошибки. Я рад, что удалось отобраться в финал серии Гран-при. Это неплохой результат для этой части сезона, - приводит слова Самарина «РИА Новости».

Напомним, что Самарин, получив от судей по сумме двух программ 264,45 балла, выиграл этап Гран-при в Москве, что позволило ему выйти в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине (Италия).

Отметим, что тройку лучших на московском этапе также вошли еще два представителя России – Дмитрий Алиев (259,88) и Макар Игнатов (252,87).