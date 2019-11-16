Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Москве Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов получили от судей по сумме двух программ 212,15 балла и стали победителями московского этапа Гран-при.

Загрузка... Второе место заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (207,64) из Канады. Тройку лучших замкнули испанские фигуристы Сара Уртадо и Кирилл Халявин. (185,01). Отметим, что Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов (172,93) заняли шестое место, а Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (164,64) стали девятыми. Добавим, что эта победа позволила российской паре выйти в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине (Италия).