Алексей Урманов: Думаю, российские фигуристы порадовали всех болельщиков Олимпийский чемпион Алексей Урманов оценил выступление российских фигуристов на московском этапе Гран-при.

Загрузка...

- Сашка большой молодец! Да и наши два других фигуриста Алиев и Игнатов тоже очень большие молодцы, потому что почти чисто прокатали свои программы. Да, были какие-то недочеты, но в тот же самый момент это было более чем достойное выступление, тем более на домашнем этапе, - приводит слова Урманова «РИА Новости».

Напомним, что в субботу российский фигурист Александр Самарин получил от судей по сумме двух программ 264,45 балла и стал победителем московского этапа Гран-при. В тройку лучших также вошли еще два представителя России – Дмитрий Алиев (259,88) и Макар Игнатов (252,87).

Отметим, что российские фигуристы впервые с 1998 года заняли весь пьедестал почета на этапе Гран-при в Москве.