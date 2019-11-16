Тренер Алиева: Шансы Дмитрия на попадание в финал в Турине велики

- Все станет окончательно понятно после заключительного этапа Гран-при в Саппоро, но шансы на попадание в финал в Турине велики. Смотрю на эту вероятность со сдержанным оптимизмом. – приводит слова Рукавицына ТАСС.
Напомним, что Алиев, получив по сумме двух прокатов от судей 259,88 балла, стал вторым на московском этапе Гран-при. Победителем стал Александр Самарин набравший в итоге 264,45 балла. Замкнул тройку лучших еще один россиянин Макар Игнатов (252,87).
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