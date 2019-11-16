Александр Жулин: Синицина и Кацалапов будут готовы к финалу Гран-при Александр Жулин, тренер Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, - о готовности российской пары к финалу Гран-при.

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- Будем готовы, мы ничего не боимся. Хотя и прекрасно понимаем, что Пападакис и Сизерон - четырехкратные чемпионы мира, никому и никогда с ними легко не было, - приводит слова Жулина ТАСС.

Напомним, что Синицина и Кацалапов получили от судей по сумме двух программ 212,15 балла, стали победителем московского этапа Гран-при и вышли в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине (Италия).