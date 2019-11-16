Трусова выиграла этап Гран-при в Москве, Медведева – вторая Российская фигуристка Александра Трусова по сумме двух программ получила от судей 234,47 балла и стала победительницей московского этапа Гран-при.

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Лидировавшая после короткой программы еще одна россиянка Евгения Медведева, набрав по сумме двух прокатов 225,76 балла, заняла второе место. Замкнула тройку лучших Мэрайя Белл (205,67) из США.

Ранее в субботу в соревнованиях танцевальных дуэтов победу праздновали российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, получившие от судей по сумме двух программ 212,15 балла, а в соревнованиях мужчин лучшим стал россиянин Александр Самарин, набравший в итоге 264,45 балла.