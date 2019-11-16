Александра Трусова: Рада, что выиграла этап в Гран-при в Москве и отобралась в финал Российская фигуристка Александра Трусова оценила свое выступление на московском этапе Гран-при.

- Рада, что выиграла этот этап в Гран-при и отобралась в финал. Однако я не откатала чисто полностью ни в короткой, ни в произвольной программе. Так что будем продолжать работать, чтобы в следующий раз показать все, - приводит слова Трусовой Sport24.ru.

Напомним, что в субботу российская фигуристка по сумме двух программ получила от судей 234,47 балла, стала победительницей московского этапа Гран-при и вышла в финал турнира, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине (Италия).