Евгения Медведева - о четверном прыжке: Не готова, грубо говоря, на сломанных костях прыгать Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что продолжает работать над четверными прыжками.

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- Я уже говорила, что делаю максимум для того, чтобы показать зрителям четверной сальхов. Определенной даты, когда это может произойти, у меня нет. Это то же самое, что спрашивать, когда я завершу карьеру. Для меня главное - сохранить здоровье, потому что я не готова, грубо говоря, на сломанных костях прыгать, - приводит слова Медведевой «РИА Новости».

Напомним, что лидировавшая после короткой программы Медведева, набрав по сумме двух прокатов 225,76 балла, заняла второе место на московском этапе Гран-при. Победительницей стала другая российская фигуристка Александра Трусова, получившая от судей по сумме двух программ 234,47 балла.