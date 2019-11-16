Илья Авербух: Ошибки Трусовой отчасти объяснимы определенной усталостью и нервозностью Российских хореограф Илья Авербух оценил выступление Александры Трусовой на московском этапе Гран-при по фигурному катанию.

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- Хочется поздравить и Женю, и Сашу, они обе выступили очень хорошо. Визуально Саша совершила больше ошибок, но нужно понимать, что она ошибалась на запредельных ультра-прыжках. У нее сложнейший контент, включить в одну программу сразу четыре четверных - на такое способны единицы в мужском одиночном катании. Сашины ошибки отчасти объяснимы определенной усталостью и нервозностью, - приводит слова Авербуха ТАСС.

Напомним, что в субботу российская фигуристка по сумме двух программ получила от судей 234,47 балла, стала победительницей московского этапа Гран-при и вышла в финал турнира, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине (Италия). Лидировавшая после короткой программы еще одна россиянка Евгения Медведева, набрав по сумме двух прокатов 225,76 балла, заняла второе место.