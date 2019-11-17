Глейхенгауз поздравил Трусову с выходом в Финал Гран-при Хореограф Даниил Глейхенгауз поздравил Александру Трусову с победой на домашнем этапе Гран-при в Москве.

«Поздравляю Сашу Трусову с золотом на этапе Гран-При в Москве и попаданием в Финал Гран-при! Спасибо зрителям на трибунах, атмосфера была нереальная!» - написал Глейхенгауз на своей странице в Instagram.

Напомним, что в субботу российская фигуристка по сумме двух программ получила от судей 234,47 балла, стала победительницей московского этапа Гран-при и вышла в финал турнира, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине (Италия). Лидировавшая после короткой программы Евгения Медведева, набрав по сумме двух прокатов 225,76 балла, заняла второе место.