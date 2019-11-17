Глейхенгауз поздравил Трусову с выходом в Финал Гран-при

«Поздравляю Сашу Трусову с золотом на этапе Гран-При в Москве и попаданием в Финал Гран-при! Спасибо зрителям на трибунах, атмосфера была нереальная!» - написал Глейхенгауз на своей странице в Instagram.
Напомним, что в субботу российская фигуристка по сумме двух программ получила от судей 234,47 балла, стала победительницей московского этапа Гран-при и вышла в финал турнира, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине (Италия). Лидировавшая после короткой программы Евгения Медведева, набрав по сумме двух прокатов 225,76 балла, заняла второе место.
Разгромили по-братски. Дуэт бельгийцев разгромил Россию Команда Станислава Черчесова в Петербурге за тайм получила три мяча от Эдена Азара и его брата Торгана и не смогла навязать Бельгии борьбу за первое место в отборочной группе к Евро-2020. 16.11.2019 21:58 Футбол Мощенко Захар В Бостоне погас свет – и Бобровский поплыл… В девяти матчах среды на лед вышли 13 россиян, но один из самых высокооплачиваемых – Илья Ковальчук с годовым окладом 6,25 млн долларов остался в запасе. 13.11.2019 12:30 Хоккей Славин Виталий Станислав Черчесов: Сознательно играли в открытый футбол Главный тренер сборной России ответил на вопросы «Советского спорта» и рассказал, почему на Евро-2020 мы будем играть иначе, чем в субботу, а также намекнул, что останется во главе сборной как минимум до чемпионата мира-2022 в Катаре. 16.11.2019 23:59 Футбол Яременко Николай Медведева – первая! И больше ничего говорить не надо На московском этапе Гран-при после короткой программы лидирует двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Сегодня она оставила позади даже Александру Трусову. 15.11.2019 21:13 Фигурное катание Тигай Лев Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:27 Бокс Усачев Владислав Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай Сергей Шахрай: Радует, что к Медведевой возвращается прежняя уверенность Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении наших фигуристов на этапе Гран-при в Москве. 17.11.2019 10:04 Фигурное катание Волохов Юрий Сергей Шахрай: Карпоносов спросил Жука: «Вы бы съели человеческое мясо?» Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира Сергей Шахрай 20 лет прожил в Австралии, но уже три года, как вернулся в Москву, где тренирует детей. 15.11.2019 10:00 Фигурное катание Волохов Юрий