Глейхенгауз поздравил Трусову с выходом в Финал Гран-при - Советский спорт
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17 ноября 2019 11:39Фигурное катание

Глейхенгауз поздравил Трусову с выходом в Финал Гран-при

Хореограф Даниил Глейхенгауз поздравил Александру Трусову с победой на домашнем этапе Гран-при в Москве.

«Поздравляю Сашу Трусову с золотом на этапе Гран-При в Москве и попаданием в Финал Гран-при! Спасибо зрителям на трибунах, атмосфера была нереальная!» - написал Глейхенгауз на своей странице в Instagram.

Напомним, что в субботу российская фигуристка по сумме двух программ получила от судей 234,47 балла, стала победительницей московского этапа Гран-при и вышла в финал турнира, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине (Италия). Лидировавшая после короткой программы Евгения Медведева, набрав по сумме двух прокатов 225,76 балла, заняла второе место.

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