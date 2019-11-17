Екатерина Рябова: Задачи бороться за медали на Гран-при в Москве не было Фигуристка набрала 187,77 балла по итогам двух программ.

Уроженка Москвы Екатерина Рябова, представляющая Азербайджан, не планировала бороться за призовые места в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при в Москве.

«Прокатом осталось довольна, выложилась на полную. Понятно, что были недочёты, но ничего страшного. Может быть, мне дадут один день выходного после прокатов в Москве. Хотела ли побороться за тройку? Знаете, такой задачи тренеры не ставили. Главное — откататься стабильно», — сказала Рябова News.ru.