Алексей Урманов: Самарин еще не раз выиграет золото в случае безошибочного катания

Олимпийский чемпион Алексей Урманов прокомментировал победу российского фигуриста Александра Самарина на домашнем этапе Гран-при «Кубок Ростелеком» во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.
«Российский пьедестал закономерен. Саша Самарин серьезно прогрессирует, а каскад четверной лутц – тройной тулуп становится его козырем, – приводят «Известия» слова Урманова. – Я бы не стал преувеличивать фактор домашнего судейства – даже если чуть снизить ему оценку, Самарин все равно бы победил. Полагаю, что в случае безошибочного катания он еще не раз выиграет золото».
Напомним, Самарин занял первое место, получив от судей 264,45 балла, он опередил еще двух российских фигуристов, вошедших в тройку призеров – Дмитрия Алиева (259,88) и Макара Игнатова (252,87).
Самарин обеспечил себе участие в финале Гран-при, который в этом сезоне пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.
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