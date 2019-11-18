Мария Бутырская: В субботу Медведева была той фигуристкой, к которой мы привыкли Медведева заняла второе место на «Кубке Ростелеком».

Чемпионка мира Мария Бутырская оценила выступление двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на пятом этапе Гран-при «Кубок Ростелеком» в Москве.

«После Олимпийских игр это первый старт, на котором Женя выступила так, как мы ждали, – приводит RT слова Бутырской. – Если в короткой программе еще чувствовалась зажатость, особенно на двойном акселе, который Медведева периодически срывает, то в произвольной я чувствовала от прыжка к прыжку, как она получает удовольствие от своего катания.

Два года все обсуждали, говорили, что Женя уже не та, но в субботу она была той фигуристкой, к которой мы привыкли».

Напомним, 19-летняя Медведева выиграла короткую программу, но по итогам произвольной пропустила на первое место Александру Трусову. При этом оценка по сумме двух прокатов (225,76) стала новым личным рекордом российской фигуристки.

Добавим, что на своем первом этапе – Гран-при Канады – Медведева заняла пятое место.