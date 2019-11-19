Илья Авербух поздравил Евгению Медведеву с 20-летием - Советский спорт
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19 ноября 2019 12:10Фигурное катание

Илья Авербух поздравил Евгению Медведеву с 20-летием

Российская фигуристка Евгения Медведева отмечает сегодня День рождения, ей исполнилось 20 лет. Одним из первых фигуристку поздравил Илья Авербух, который уже много лет ставит для нее программы, получающие призы на самых престижных соревнованиях.

Илья Авербух: «Женя, я хочу поздравить тебя с Днем рождения! Это замечательная дата, когда еще все впереди, когда ты полон сил! Ты абсолютно счастливый человек, тебя любит вся страна. Тебе удалось стать не только большой чемпионкой, но и олицетворением красоты и женственности на льду, символом воли и желания развивать себя как личность и как спортсмен. Это очень ценно и будет всегда большим примером для всех тех, кто только сейчас первый раз встает на лед. Хочу поблагодарить тебя за все наши программы, которые нам удавалось создавать вместе. Я рад, что это были программы, с которыми ты дважды выигрывала чемпионаты Европы и мира. Жизнь продолжается, и мне очень радостно, что Новый год мы встретим вместе, и вместе будем работать над новым проектом «Волшебник страны ОЗ». Это будет твой первый опыт в ледовых спектаклях, и я уверен, что это будет весомый вклад в твою копилку побед и достижений, а также подготовка к новым победам и новым целям, которые ты перед собой ставишь. Удачи тебе во всем, все только начинается!»

Евгения Медведева станет главной героиней в новом новогоднем ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны ОЗ», которое пройдет с 27 декабря по 7 января в ЦСКА арена «Парк легенд». Это первый российский ледовый спектакль, в котором принимает участие двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы. Она выйдет на лед в роли Дороти сразу после чемпионата России в Красноярске. График специально выстроен так, чтобы действующая спортсменка могла участвовать во всех главных турнирах по фигурному катанию.

Фото: Людвиг Вельницки

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