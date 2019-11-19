Илья Авербух поздравил Евгению Медведеву с 20-летием

Илья Авербух: «Женя, я хочу поздравить тебя с Днем рождения! Это замечательная дата, когда еще все впереди, когда ты полон сил! Ты абсолютно счастливый человек, тебя любит вся страна. Тебе удалось стать не только большой чемпионкой, но и олицетворением красоты и женственности на льду, символом воли и желания развивать себя как личность и как спортсмен. Это очень ценно и будет всегда большим примером для всех тех, кто только сейчас первый раз встает на лед. Хочу поблагодарить тебя за все наши программы, которые нам удавалось создавать вместе. Я рад, что это были программы, с которыми ты дважды выигрывала чемпионаты Европы и мира. Жизнь продолжается, и мне очень радостно, что Новый год мы встретим вместе, и вместе будем работать над новым проектом «Волшебник страны ОЗ». Это будет твой первый опыт в ледовых спектаклях, и я уверен, что это будет весомый вклад в твою копилку побед и достижений, а также подготовка к новым победам и новым целям, которые ты перед собой ставишь. Удачи тебе во всем, все только начинается!»

Евгения Медведева станет главной героиней в новом новогоднем ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны ОЗ», которое пройдет с 27 декабря по 7 января в ЦСКА арена «Парк легенд». Это первый российский ледовый спектакль, в котором принимает участие двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы. Она выйдет на лед в роли Дороти сразу после чемпионата России в Красноярске. График специально выстроен так, чтобы действующая спортсменка могла участвовать во всех главных турнирах по фигурному катанию.

Фото: Людвиг Вельницки