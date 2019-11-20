Ирина Роднина: В ближайшее время появятся регламенты, поправляющие использование четвертных прыжков

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Ирина Роднина затронула тему включения четверных прыжков в программу фигуристок.
В частности, она отметила что сейчас «прогресс остановить нельзя». По ее мнению, в ближайшее время появятся соответствующие регламенты, которые будут поправлять использования подобных прыжков, чтобы «это не было однобоко, как это было с мужским одиночным катанием, когда нельзя было повторять один и и тот же тройной, дважды засчитанный судьями».
Отметим, что на данный момент в женском одиночном катании четверные прыжки исполняют только три фигуристки – россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Все они занимаются в группе Этери Тутберидзе.
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