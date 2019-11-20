Александра Трусова: Этап в Москве – самые эмоциональные соревнования - Советский спорт
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20 ноября 2019 17:47Фигурное катаниеЛипкин Антон

Александра Трусова: Этап в Москве – самые эмоциональные соревнования

15-летняя российская фигуристка выиграла домашний этап Гран-при.

Российская фигуристка Александра Трусова высказался о своем выступлении на пятом этапе Гран-при «Кубке Ростелеком» в Москве.

«Это были самые эмоциональные соревнования, – написала 15-летняя Трусова в инстаграме. – Домашний этап – огромная поддержка и огромная ответственность! Тем ценнее эта победа! Спасибо большое за такое внимание! Спасибо тренерам, что были со мной, все сразу».

Напомним, после короткой программы Трусова занимала второе место, но по итогам произвольной – смогла опередить свою соотечественницу Евгению Медведеву.

Ранее Трусова выиграла этап в Канаде. Таким образом, она обеспечила себе участие в финале Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.

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