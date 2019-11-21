Алина Загитова: Не люблю, когда обо мне много говорят Олимпийская чемпионка пообщалась с журналистами накануне японского этапа Гран-при.

В интервью «Первому каналу» Алина Загитова рассказала о том, какие вопросы журналистов ее раздражают больше всего, и о том, что не любит повышенное внимание к себе:

«Я не люблю, когда обо мне много разговаривают. Я стесняюсь. Мне не нравится внимание. Избыточное. Я люблю спрятаться – не то, чтобы меня не слышно и не видно было, но чтобы приват был. В межсезонье еще можно себе позволить сходить дать интервью. Но сейчас в основном задают одинаковые вопросы. Особенно после Олимпиады.

Больше всего меня раздражал такой вопрос: «Ты рада, что выиграла Олимпийски игры?» Как человек может быть не рад такому большому событию? Это вершина всего спорта! Но я сдерживалась.

Самый сложный момент – послеолимпийский сезон. Я не понимала, что происходит, была в эйфории. Смотрю: «Это реально происходит со мной?» На первых соревнованиях после Олимпиады выступила хорошо, а потом пошел спад. Я не очень тогда занималась, честно скажу, мне не хотелось вообще. Но я нашла мотивацию.

Сейчас меня все устраивает. Я раздуюсь жизни и довольна, что у меня есть чем заняться».

Шестой и заключительный этап Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy пройдет в японском Саппоро с 22 по 24 ноября.