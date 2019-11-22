Степанова и Букин заняли второе место в ритм-танце на этапе Гран-при в Японии За свое выступление россияне получили 84,07 балла.

Загрузка... На заключительном этапе Гран-при, проходящем в японском Саппоро, россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в ритм-танце. Наши фигуристы уступили лишь французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, которые набрали 90,03 и тем самым установили новый мировой рекорд. Еще одна российская пара Софья Шевченко/Игорь Еременко показала седьмой результат (69,59). Саппоро (Япония)

Гран-при

6-й этап

Танцы на льду

Ритм-танец 1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 90,03

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 84,07

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 82,13

7. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 69,59