Косторная выиграла короткую программу на NHK Trophy с мировым рекордом, Загитова – четвертая

Российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы шестого этапа Гран-при NHK Trophy в Саппоро (Япония).
16-летняя Косторная, чисто исполнившая тройной аксель, набрала рекордные в истории 85,04 балла и опережает Рику Кихиру из Японии (79,89), который принадлежало предыдущее мировое достижение. Третье место занимает Карен Чен из США (67,21). Олимпийская чемпионка Алина Загитова идет четвертой (66,84), чемпионка Европы Софья Самодурова – седьмая (63,85).
Прокат произвольной программы у женщин пройдет в субботу. Начало – 10:50 (мск).
Саппоро (Япония)
Гран-при
6-й этап
NHK Trophy
Женщины
Короткая программа
1. Алена Косторная (Россия) – 85,04 (мировой рекорд)
2. Рика Кихира (Япония) – 79,89
3. Карен Чен (США) – 67,21
4. Алина Загитова (Россия) – 66,84…
7. Софья Самодурова (Россия) – 63,85