Косторная выиграла короткую программу на NHK Trophy с мировым рекордом, Загитова – четвертая 16-летняя российская фигуристка получила от судей 85,04 балла.

Новости СМИ2 Российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы шестого этапа Гран-при NHK Trophy в Саппоро (Япония). 16-летняя Косторная, чисто исполнившая тройной аксель, набрала рекордные в истории 85,04 балла и опережает Рику Кихиру из Японии (79,89), который принадлежало предыдущее мировое достижение. Третье место занимает Карен Чен из США (67,21). Олимпийская чемпионка Алина Загитова идет четвертой (66,84), чемпионка Европы Софья Самодурова – седьмая (63,85). Прокат произвольной программы у женщин пройдет в субботу. Начало – 10:50 (мск). Саппоро (Япония)

Гран-при

6-й этап

NHK Trophy

Женщины

Короткая программа 1. Алена Косторная (Россия) – 85,04 (мировой рекорд)

2. Рика Кихира (Япония) – 79,89

3. Карен Чен (США) – 67,21

4. Алина Загитова (Россия) – 66,84…

7. Софья Самодурова (Россия) – 63,85