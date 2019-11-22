Татьяна Тарасова о выступлении Косторной: Это катание прекрасно Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Алены Косторной на шестом этапе Гран-при в Японии.

«Выдающееся выступление. Выдающееся. Какой аксель, на полкатка! Красивый, высокий, лёгкий-лёгкий! Каскад флип — тулуп — превосходный. Лучше не бывает. Совершенно делает и не волнуется. Как она стала кататься! Все связки, катание прекрасное, всё абсолютно музыкально, — сказала Тарасова в эфире Первого канала .— Она просто умница. Настоящий, большой талант».

Напомним, 16-летняя россиянка установила новый мировой рекорд в короткой программе, получив от судей 85,04 балла.