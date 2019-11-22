Исполняющий обязанности президента ВФЛА будет объявлен в субботу Президент ВФЛА Шляхтин отстранен за вмешательство в расследование по допинговому делу Лысенко.

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В субботу в здании Олимпийского комитета России соберется президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает официальный сайт организации. Во время заседания будет выбран исполняющий обязанности президента ВФЛА.

Напомним, в четверг президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин был временно отстранен от работы на своей должности из-за вмешательства в расследование по допинговому делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Такое решение принял независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit.

Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, заявил, что покинет свой пост на период временного отстранения.

Напомним, 13 ноября 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на фоне допинговых скандалов в российской легкой атлетике. Российские спортсмены могут выступать в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.