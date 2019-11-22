Алена Косторная: Тутберидзе умеет направить на прокат Российская фигуристка установила мировой рекорд в короткой программе NHK Trophy.

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Российская фигуристка Алена Косторная после выступления в короткой программе на шестом этапе Гран-при NHK Trophy в Саппоро (Япония) заявила, что ей помогло присутствие тренера Этери Тутберидзе.

«С Этери Георгиевной нам всегда намного проще, потому что это главный тренер, ты это чувствуешь и хочется показать все еще лучше, – приводит ТАСС слова 16-летней фигуристки. – Плюс она своими способами умеет направить на прокат».

Косторная, чисто исполнившая тройной аксель, заняла первое место, получив от судей рекордные в истории 85,04 балла. Предыдущее мировое достижение принадлежало Рике Кихире из Японии.

Прокат произвольной программы у женщин пройдет в субботу. Начало – 10:50 (мск).