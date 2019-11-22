Алина Загитова: Я была слишком спокойна, и это спокойствие мне помешало 17-летняя россиянка заняла 4-е место в произвольной программе.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась эмоциями после окончания произвольной программы на этапе Гран-при в японском городе Саппоро.

«Постараюсь показать чистый прокат в произвольной программе, я была слишком спокойна, и это спокойствие мне помешало, адреналина не хватило. У меня были такие прокаты в олимпийский сезон, когда я короткую сильно проваливала. Так что у меня есть опыт, как настраиваться перед произвольной. Меня не сбил рекорд Косторной», – цитирует Загитову ТАСС.

Произвольную программу с мировым рекордом выиграла россиянка Алена Косторная. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.