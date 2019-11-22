Софья Шевченко: Прокат получился эмоциональным – по части компонентов и артистизма мы довольны Шевченко и Еременко занимают седьмое место после ритм-танца на NHK Trophy.

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Российская фигуристка Софья Шевченко, выступающая в танцах на льду с Игорем Еременко, прокомментировала прокат ритм-танца на шестом этапе Гран-при NHK Trophy в Саппоро.

Шевченко и Еременко, которые проводят свой первый сезон во взрослом катании, получили от судей 69,59 балла, что стало их новым личным рекордом. Перед произвольной программой пара из России занимает седьмое место.

«По части компонентов и артистизма мы довольны – прокат получился эмоциональным, – приводит ТАСС слова 17-летней Шевченко, – хотя и были недочеты в начале, не сразу вошли в темп».

Отметим, что на своем первом этапе – Skate America в Лас-Вегасе – Шевченко и Еременко заняли девятое место.

Произвольная программа у танцевальных пар пройдет в субботу. Начало – 6:15 (мск).