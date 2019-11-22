Илья Авербух: Степанова и Букин выступили убедительно За короткую программу пара получила 84,07 балла.

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Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию, обладатель золотых медалей чемпионата мира в Ногано 2002 года Илья Авербух оценил выступление российской пары Александры Степановой и Ивана Букина на Гран-при в японском Саппоро – после короткой программы фигуристы занимают 2-е место.

«Мне очень понравилось, как ребята сегодня катались, это было убедительно, гораздо убедительнее, чем на первом турнире, все исполнялось на очень хорошей скорости, и баллы очень высокие ребята получили, – сказал Авербух.

Также он отметил, что на данный момент очень сложно конкурировать с французским дуэтом, но при должной подготовке у Букина и Степановой есть отличные шансы выйти на новый уровень катания, если избегут проблем со здоровьем: «Видно, что проделана большая работа и сделан качественный скачок после первого этапа, в который ребята сложно входили, потому что преодолевали последствия травмы».

Напомним, что Степанова и Букин получили 84,07 балла и занимают второе место после ритм-танца. Лидируют с мировым рекордом французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (90,03), третьими идут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри (82,13). Другая российская пара – Софья Шевченко и Игорь Еременко – находятся на 7-й строчке, набрав 69,59 балла.