Алена Леонова: Загитова не настолько большая, чтобы не суметь прыгнуть четверной Пока олимпийская чемпионка не исполняет четверные прыжки в официальных турнирах.

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова высказалась о том, сможет ли олимпийская чемпионка Алина Загитова выполнять четверные прыжки.

«Она не настолько большая, чтобы не суметь этого сделать, – приводит «Спорт день за днем». – Просто на это необходимо время. Вряд ли что-то изменится к чемпионату России. Возможно, только в следующем сезоне мы увидим какие-то попытки четверного прыжка».

Напомним, 17-летняя Загитова не включает в свою произвольную программу четверные прыжки, которые есть у других фигуристок из группы Этери Тутберидзе – Алены Косторной, Александры Трусовой и Анны Щербаковой.

В пятницу Загитова показала четвертый результат в короткой программе шестого этапа Гран-при NHK Trophy в Саппоро (Япония), тогда как Косторная заняла первое место с мировым рекордом.