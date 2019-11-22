Сергей Шахрай: Исполнению тройного акселя Косторной позавидует любой мужчина Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро.

Загрузка... - Выступление Алены Косторной можно охарактеризовать только эпитетами в превосходной степени – бесподобно, блистательно! Алена шикарно исполнила тройной аксель – сложнейший элемент. Такому исполнению позавидует любой мужчина – качеству, высоте, мощности и емкости ее прыжка.