Дмитрий Козловский: Мы сами ориентир для себя Бойкова и Козловский выиграли два этапа Гран-при в нынешнем сезоне.

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, заявил, что их пара не ориентируется на других.

«Вернее, мы сами (ориентир для себя), – приводит «Р-Спорт» слова 19-летнего Козловского. – Кумиров нет. Конечно, мы смотрим выступления многих фигуристов и отмечаем для себя какие-то аспекты, которые были высококлассными у пар прошлого и настоящего, но сказать, что у нас есть идолы и мы хотим быть точно такими же, как они, не можем».

Напомним, Бойкова и Козловский в своем втором сезоне во взрослом катании выиграли оба этапа Гран-при – Skate Canada в Келоуне и «Кубок Ростелеком» в Москве – и обеспечили себе участие в финале, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.