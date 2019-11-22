Макар Игнатов: Выступление с Ханю добавляет мотивации 19-летний уроженец Санкт-Петербурга занял 5-ю позицию, японец показал лучший результат.

Россиянин Макар Игнатов дал комментарий после выступления в короткой программе на этапе Гран-при в Саппоро (Япония).

«Для меня было ясно, что рано или поздно выступление с Ханю на одном льду должно было случиться. И то, что мы сегодня выступаем на одном турнире, добавляет мотивации. Да и потом хочется не единожды на такие соревнования, как Гран-при, ездить, тем более что я еще не успел прочувствовать этот старт

Главное – показывать чистое катание. Сегодня этого не удалось – была неприятная ошибка на тройном акселе после двух хороших четверных, и как ее объяснить, я пока не знаю. Возможно, не хватило морально-волевых качеств, так что завтра буду исправлять ситуацию», – цитирует россиянина ТАСС.