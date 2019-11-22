Александр Галлямов: Прокат на троечку Мишина и Галлямов идут третьими после короткой программы NHK Trophy.

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Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, прокомментировал прокат короткой программы на шестом этапе Гран-при NHK Trophy в Саппоро.

«Прокат на троечку по пятибалльной системе, – приводит «Р-Спорт» слова 20-летнего Галлямова. – Очень обидная ошибка, которая была на тройном сальхове, она не ожидалась. Так произошло, так бывает, но очень обидно».

Напомним, Мишина и Галлямов получили от судей 69,00 балла и занимают третье место. Ранее в нынешнем сезоне российская пара стала победителем этапа Гран-при Internationaux de France в Гренобле.

Прокат произвольной программы у пар пройдет в субботу. Начало – 8:35 (мск).