Александр Жулин: У Косторной все соединилось – и катание, и харизма, и сложные элементы Российская фигуристка установила мировой рекорд в короткой программе NHK Trophy.

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Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировал выступление Алены Косторной в короткой программе шестого этапа NHK Trophy в Саппоро (Япония).

16-летняя российская фигуристка, чисто исполнившая тройной аксель, получила от судей 85,04 балла, что стало новым мировым рекордом.

«Я сразу говорил, что она мне больше всех нравится из нынешних фигуристок Этери (Тутберидзе), – приводит «Р-Спорт» слова Жулина. – Я подразумеваю под этим, что у нее все соединилось – и катание, и харизма, и сложные элементы. Пока четверным не владеет. Может, выучит».

Напомним, ранее Косторная выиграла свой первый этап взрослого Гран-при – Internationaux de France в Гренобле.

Прокат произвольной программы у женщин пройдет в субботу. Начало – 10:50 (мск).