Алексей Ягудин: Загитовой надо закрыть глаза на то, что произошло Олимпийский чемпион Алексей Ягудин – о выступлении Алины Загитовой в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.

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– Она – боец! Поэтому она пошла на самое сложное, что может быть во второй части – флип – риттбергер. К сожалению, он не получился. Но мы прекрасно знаем, как порой все кардинально меняется в произвольной программе, и хочется пожелать Алине закрыть глаза на то, что произошло, и штурмовать в произвольной программе новые высоты. Она в последние годы показала, что такие спортсмены, как Алина Загитова, просто так и никогда не сдаются, – передает слова Ягудина «РИА Новости».

Напомним, что после короткой программы на этапе Гран-при в Японии Загитова, набрав 66,84 балла, идет четвертой. Лидирует 16-летняя Алена Косторная, получившая от судей рекордные в истории 85,04 балла. На второй строчке расположилась Рика Кихира из Японии (79,89). Третье место занимает Карен Чен из США (67,21).