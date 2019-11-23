Степанова и Букин стали вторыми на этапе Гран-при в Японии

Российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин занял второе место в танцах на льду на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию, проходящем в японском Саппоро.
Победу одержала французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, обновившие мировые рекорды по количеству набранных баллов за произвольную программу, а также по сумме баллов за оба проката (226,61).
Таким образом, Степанова и Букин завоевали путевку в финал Гран-при, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.
Саппоро (Япония)
Гран-при
6-й этап
NHK Trophy
Танцы
Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 136,58
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 124,74
3. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 116,92...
5. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 108,49
Итог
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 226,61
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 208,81
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 198,06...
7. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 178,08