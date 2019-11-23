Степанова и Букин стали вторыми на этапе Гран-при в Японии - Советский спорт
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23 ноября 2019 08:35Фигурное катаниеНечаев Юрий

Степанова и Букин стали вторыми на этапе Гран-при в Японии

Соревнования завершатся 24 ноября.

Российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин занял второе место в танцах на льду на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию, проходящем в японском Саппоро.

Победу одержала французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, обновившие мировые рекорды по количеству набранных баллов за произвольную программу, а также по сумме баллов за оба проката (226,61).

Таким образом, Степанова и Букин завоевали путевку в финал Гран-при, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

Саппоро (Япония)
Гран-при
6-й этап
NHK Trophy
Танцы

Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 136,58

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 124,74

3. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 116,92...

5. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 108,49

Итог

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 226,61

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 208,81

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 198,06...

7. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 178,08

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